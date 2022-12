Barbier naar KI doorverwezen voor moord

De feiten speelden zich af in de nacht van 2 op 3 december voor de deur van een kapsalon in de Sloepenlaan in De Panne. Er was toen een vechtpartij die fataal afliep. Abdellatif B. bracht er een man van 31 met elf messteken om het leven. Mogelijk kwam het slachtoffer een rekening vereffenen. Volgens de Marokkaanse barbier werd hij belaagd en was er van voorbedachtheid zeker geen sprake.

De Veurnse raadkamer oordeelde dinsdagochtend toch dat de veertiger zich voor het West-Vlaamse hof van assisen zal moeten verantwoorden. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) moet zich binnenkort wel nog over de kwestie buigen.

Abdellatif B. is eerder al veroordeeld voor het dealen van drugs en het bezit van een magazijn en patronen van een vuurwapen. Hij ontkent alle feiten. Hij zou alleen drugs gebruiken en niet verkopen, en hij zou geen weet hebben gehad van de munitie en het magazijn.

LEES OOK: