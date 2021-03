Barbecuën op zeven leuke plekjes in Izegem

Op de site Rebry en het Emelgems plein stonden al even publieke barbecues. Nu zijn er ook geïnstalleerd op vijf andere locaties verspreid over het grondgebied: van Wandel op de Mandel, Molenwiek (Bosmolens), Haverhof (Kachtem) en Sint Rafaël tot Klein Harelbeke.

'Bij zonnig weer en warme temperaturen genieten heel wat mensen al eens van een barbecue in de tuin. Maar niet iedereen heeft een barbecue of een tuin. Daarom plaatsten we publieke barbecues op zeven plaatsen in de stad waar het aangenaam vertoeven is', vertelt schepen Maertens.

Gratis

Iedereen kan de barbecues gratis gebruiken. De gebruiker zorgt voor barbecuemateriaal, zoals een tang en kolen. De stad voorziet de nodige materialen om de barbecue achteraf proper te maken. Elke publieke barbecue is voorzien van een infobord, een aston met deksel om gebruikte kolen in te deponeren en een emmer met zand. In de buurt van elke barbecue staat ook een bank en een vuilnisbak.

Online reserveren

Wie gebruik wil maken van een publieke barbecue reserveert minimaal vijf dagen vooraf een tijdslot via de webshop van de stad. Na je reservatie ontvang je via mail een bevestiging met het gebruikersreglement en meer informatie over het afhalen van het schoonmaakmateriaal.