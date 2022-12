Bar Bulot verhuist naar vroegere Hertog-Jan locatie in Zedelgem

Restaurant Bar Bulot verhuist van Sint-Michiels, in Brugge, naar Zedelgem, waar vroeger het driesterrenrestaurant Hertog Jan huisde. Het restaurant is een concept van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens.

Gert De Mangeleer en Joachim Boudens namen in 2005 de villa in Sint-Michiels over en klommen op in de Belgische topgastronomie. Een jaar later werd Hertog Jan bekroond met een eerste ster, in 2009 volgde de tweede en twee jaar later de hoogste bekroning, de derde Michelinster.

In de zomer van 2019 kreeg het restaurant een nieuwe bestemming. Bar Bulot opende als zomerse pop-up. Ook die viel in de prijzen met een eerste Michelinster.

Huur afgelopen

Hertog Jan was in 2014 al verhuisd naar de omgebouwde boerderij Hof De Pleyne in Zedelgem, waar het ruim vier jaar doorging als toprestaurant. De huur van de villa in Sint-Michiels liep dit jaar af, Gert en Joachim vonden het de juiste periode om Bar Bulot – letterlijk - een nieuwe bestemming te geven. Vanaf 16 december: op de oude plek van Hertog Jan in Zedelgem.