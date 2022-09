Banken verdwijnen uit meer en meer gemeenten: "Een drama voor mijn ouders"

In meer en meer kleinere gemeenten verdwijnen de bankautomaten uit het straatbeeld. In Aartrijke is sinds kort geen geldautomaat meer en ook in Moorsele, bij Wevelgem, verdwijnt de laatste binnenkort. En dat tot grote ontgoocheling bij de inwoners, vooral bij oudere mensen.

In de Damberdstraat, hartje Moorsele, waren er tot voor kort nog twee banken. De ene bank is nu dichtgetimmerd en staat te koop, aan de laatste hangt een brief. Ook daar zal geld afhalen binnenkort niet meer mogelijk zijn. "Voor mijn ouders is dat een drama", zegt Hugo die voor zijn ouders zorgt. "Als ze een betaling moeten doen, zullen ze nu naar Gullegem moeten."

"Alles sluit"

"Ik kom hier altijd. Moorsele heeft niets meer. Ze doen alles weg, alles sluit", reageert Kathy, ook een inwoner van Moorsele. Moorsele telt meer dan 6.000 inwoners, en is een van de vele wat vergrijsde dorpen in West-Vlaanderen.

"De sluiting van de banken is een fenomeen", reageert schepen van lokale economie Kevin Defieuw. "Het is algemeen geweten. De dienstensector trekt weg uit de kleinere centra. Als gemeentebestuur hebben we alle grootbanken ingelicht om hen op de precaire situatie te wijzen. Tegelijk hebben we ook een afspraak met Batopin, het systeem van de bankenneutrale automaten."

Om in het dienstencentrum zo'n automaat te voorzien, zal dat de gemeente 20.000 euro kosten.