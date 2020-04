Banken niet happig om overbruggingskredieten toe te kennen

Maar de banken staan niet te springen om overbruggingskredieten toe te kennen aan KMO’s, ondanks de staatswaarborg van 50 miljard euro, zegt Unizo.

Veel ondernemingen zitten in een moeilijke financiële periode. Dat kun je opvangen door je aflossing van lening uit te stellen. Maar dat geldt enkel voor kapitaal, niet voor interesten, en dus dreig je je daar aan te verbranden. Een andere mogelijkheid is het overbruggingskrediet. Wouter Blomme, directeur Unizo West-Vlaanderen: "Ook daar zien we dat het moeilijk gaat soms. Een bank is een onderneming, we begrijp dat ergens wel. Maar we vragen wat flexibiliteit. Als ondernemer moet je een kaspositie geven voor de komende kwartalen, de komende 3, 6, 9 en 12 maanden. Dat is heel moeilijk, want de voorwaarden zijn niet gekend. Wanneer zul je als horecazaak opnieuw mogen openen? Onder welke voorwaarden, en hoe lang zullen die duren? Als je dan gedetailleerd moet aangeven hoeveel inkomsten, hoeveel uitgaven, en hoeveel schulden je zult hebben per kwartaal, is dat quasi onmogelijk. Daar vragen we toch de nodige flexibiliteit van de banken, om de ondernemers met begrip te behandelen, en hen daar goed in te begeleiden."