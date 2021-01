Band Zinger lanceert hoopgevend kzitermee-lied

Die organisatie uit de Kortrijkse regio stelt vast dat heel wat mensen psychische problemen hebben, vandaar dit initiatief.

Eén op vijf jongeren voelt zich niet goed in zijn vel en één op vier volwassenen krijgt ooit te kampen met psychische problemen. De coronacrisis hakt er bovendien nog eens stevig op in en stelt het mentaal welzijn van heel veel mensen zwaar op de proef, zegt Logo Leieland. Daarom lanceerde die de website kzitermee, waar iedereen terecht kan die hulp zoekt, voor zichzelf of voor iemand anders.

Cijfers zijn alarmerend

En daar komt nu het nieuwe kzitermee-lied bij, dat in samenwerking met Pieter Deknudt en de band Zinger werd ontwikkeld. Met het nummer willen Logo Leieland en Zinger een boodschap van hoop uitdragen naar de hele regio Zuid-West-Vlaanderen.

Pieter Deknudt: “Ik had al ja gezegd voor ze me de vraag stelden. Want de cijfers zijn alarmerend. We hebben een van de hoogste zelfdodingscijfers. Daarom wik ik mijn schouders onder deze campagne zetten. Muziek kan troosten en raad geven. Het is een universele vorm om gevoelens te uiten, te delen, los te laten en te beïnvloeden. Muziek is vandaag meer dan ooit noodzakelijk, een primaire behoefte.”

Bekijk het lied onderaan deze tekst

Meer info vind je op www.kzitermee.be