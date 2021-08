Balta ziet omzet weer toenemen in tweede kwartaal

Dat meldt het West-Vlaamse bedrijf vrijdag.

"Balta realiseerde een gezonde margegroei in de eerste helft van 2021, ondersteund door een sterk volumeherstel, vooral in de divisies Rugs en Residential", zegt CEO Cyrille Ragoucy. "De inkomsten van Commercial blijven stabiel - maar onder het niveau van vóór COVID-19, omdat bedrijven nog steeds voorzichtig investeren - en moeten zich nog herstellen."

De stijging van de bedrijfswinst weerspiegelt de sterke volumeprestaties, aldus de CEO nog. Bovendien kon het bedrijf onder meer profiteren van de lage kosten van grondstoffen die al in 2020 werden aangekocht.

Toch gaat het herstel van COVID-19 niet zonder uitdagingen. "Naast de focus op volumeherstel heeft Balta prijsstijgingen doorgevoerd in alle divisies als reactie op de sterke stijgingen van de grondstoffen- en transportkosten in de eerste zes maanden", aldus Ragoucy. "Deze eigen prijsstijgingen begonnen al ten goede te komen aan de resultaten van het tweede kwartaal van 2021, terwijl de kostenstijgingen voornamelijk het tweede semester zullen beïnvloeden. We blijven waakzaam om ervoor te zorgen dat we blijven antwoorden op de wereldwijde macro-economische onzekerheden."