Balta wil 295 jobs schrappen in Sint-Baafs-Vijve

"Een verminderd volume in combinatie met de hoge loonkost en torenhoge energieprijzen maken de productie niet meer rendabel, vertelt managing director Marc Dessein. Het productieproces is erg energie-intensief. "De monsterprijzen voor energie zijn voor ons niet meer draagbaar", vertelt hij. Bovendien is het machinepark gemaakt voor grote volumes, die er niet meer zijn. "We hebben veel te veel capaciteit, en de kosten in België zijn niet meer houdbaar."

Grondig herschikt

Victoria is sinds vorig jaar eigenaar van de merknaam Balta, en de vestigingen in Sint-Baafs-Vijve, Sint-Eloois-Vijve, Oudenaarde en Turkije. De fabriek in Avelgem hebben ze intussen gesloten. Het oorspronkelijke Balta heet nu Belysse, en heeft nog productie in Tielt en het Oost-Vlaamse Zele, en in Los Angeles. Het hoofdkantoor is in Waregem.