Balta: interim-CEO mag blijven

Cyrille Ragoucy, die sinds het opstappen van Tom Debusschere in augustus vorig jaar interim-CEO is van tapijtgroep Balta uit Sint-Baafs-Vijve, is aangeduid als permanente CEO.

Ragoucy voerde de afgelopen maanden een strategische en operationele evaluatie uit van de onderneming. Die leidde tot een driejarig plan om de winst te verhogen. "Met zijn staat van dienst in het doorvoeren van strategische verandering en het realiseren van winstverhoging, in combinatie met zijn impact op het bedrijf gedurende de laatste zes maanden, is de raad van bestuur ervan overtuigd dat Cyrille het best geplaatst is om de implementatie van ons transformatie-programma verder te leiden en voltooien", luidt het in een persbericht.

Balta zag vorig jaar omzet en winst dalen. Het verwacht dat 2019 "opnieuw een moeilijk jaar van transformatie" wordt.