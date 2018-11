Balta houdt alle activiteiten tegen het licht

"We hebben een strategische en operationele evaluatie van al onze activiteiten opgestart waarvan we de conclusies begin 2019 zullen bekendmaken", zo kondigt de groep aan bij de bekendmaking van haar derdekwartaalresultaten.

Balta boekte in het derde kwartaal een omzet van 151 miljoen euro, 4,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) ging 9,9 procent lager tot 17,1 miljoen euro.

Net als eerder op het jaar verwijst Balta naar "de blijvend moeilijke marktomstandigheden" in de residentiële markt in het Verenigd Koninkrijk en de tapijtmarkt in Europa.

De tapijtgroep, die meer dan 4.000 werknemers telt, laat nog weten dat de zoektocht naar een nieuwe CEO nog bezig is. Eind augustus raakte bekend dat Tom Debusschere met onmiddellijke ingang opstapte. Voorzitter Cyrille Ragoucy is momenteel interim-CEO. De groep produceert niet alleen tapijten en tapijttegels, maar bijvoorbeeld ook bekledingen voor de autosector en isolatie- en printtoepassingen.

Later meer

Lees ook: