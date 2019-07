Balletdanser Senna Dewulf naar Russische topschool

De 16-jarige balletdanser Senna Dewulf uit Izegem werd na een prestigieuze zomerstage in het Russische Sint-Petersburg uit 90 dansers uitverkoren om zijn opleiding te vervolledigen aan de beste balletschool ter wereld: Vaganova Ballet Academy in Rusland.

Senna liep al een aantal jaar school aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen, maar die ruilt hij nu dus in voor de beste balletschool ter wereld, de Vaganova Ballet Academy in Rusland. De Izegemse balletdanser kreeg na een prestigieuze stage van drie weken in Sint-Petersburg als enige van 90 dansers de kans om zijn opleiding verder te zetten aan de school. Senna zelf vernam het nieuws samen met zijn ouders op zijn 16de verjaardag. Het werd meteen een verjaardag om nooit te vergeten.

Pas 5 jaar actief als danser

Wetende dat Senna pas sinds 2014 als danser actief is, dan kan deze selectie als een prachtige prestatie beschouwd worden. Het was voor de jonge danser en zijn ouders zelfs een verrassing dat hij na zijn auditie geselecteerd was voor de stage. Dat Senna er nu ook echt school mag lopen is ronduit schitterend.

Na goed nadenken, heeft de Izegemnaar besloten het Russische avontuur een kans te geven en er volledig voor te gaan. Na de grote vakantie vertrekt Senna naar Rusland, waar hij als enige Belgische jongen een opleiding zal volgen tussen de beste dansers van de wereld.