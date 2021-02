Balkon stort neer op trottoir in Oostende

In Oostende is een deel van een balkon neergestort van de eerste verdieping van een woning. Niemand raakte gewond.

Dat gebeurde in de Van Iseghemlaan, boven Gastrobar Sam. De brokstukken kwamen terecht op het trottoir. De plaats is afgezet door de politie.

De eigenaar van het gebouw is er het hart van in maar ook opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen. Het gebouw is van 1911.