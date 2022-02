Balkon stort in in Koksijde, arbeider loopt breuken op

Woensdagmiddag is een balkon ingestort op een bouwwerf in Koksijde. Een arbeider komt terecht onder de brokstukken.

Het voorval gebeurt op een bouwwerf in de Strandlaan in Koksijde. De hulpdiensten snellen rond 13.23 uur ter plaatse. Ook de MUG is aanwezig.

Zwaargewond

Hoe het balkon is ingestort is nog niet duidelijk. Wel is er weet van een arbeider die onder de brokstukken terechtkwam en gekneld zat. "De persoon werd vrij snel uit zijn benarde positie bevrijd", klinkt het bij Brandweer Westhoek.

Het slachtoffer is zwaargewond met meerdere breuken naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer haalde de brokstukken weg die dreigden te vallen. Politie Westkust kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.

Eergisteren viel een andere arbeider op een andere werf vijftien meter naar beneden in een liftschacht.