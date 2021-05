Balk belandt op wagen in Lichtervelde

Het ongeval gebeurde nabij de spoorwegtunnel in de Kortemarkstraat in Lichtervelde. Nadat een verhuiswagen een signalisatiebalk had aangereden, belandde de balk op de wagen van een 49-jarige vrouw. De vrouw moest door de brandweer uit het autowrak bevrijd worden. Haar zoon, die ook in de wagen zat, liep minder ernstige verwondingen op.

Meerder ongevallen bij spoorwegtunnel

In het verleden gebeurden er al verschillende ongevallen nabij de spoorwegtunnel. Heel wat vrachtwagenbestuurders en bestuurders van bestelwagens schatten er de situatie verkeerd in waardoor ze vast komen te zitten onder de tunnel die 2.30 meter hoog is.