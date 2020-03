Bakkerijen blijven open

"Onze sector zet alles op alles om de bevolking zo veilig mogelijk te voorzien van basisvoeding zoals brood. Onze leden werden geadviseerd de nodige maatregelen te treffen. Beperking van het contact in de winkel en afstand houden is de boodschap. We raden bovendien de consument aan om zoveel mogelijk contactloos te betalen. We merken dat sommige leden toch vrijwillig hun deuren sluiten. We dringen bij de federale regering dan ook aan om de Vlaamse sluitingspremie ook te laten gelden indien de handelaar zelf wenst te sluiten."