Bakkerij verlaat Smedenstraat in Brugge: "Halve straat staat leeg"

Met de sluiting van de artisanale bakkerij 'Le Pain Sébastien', ziet de Smedenstraat in Brugge opnieuw een kwaliteitszaak vertrekken. De leegstand in Brugge neemt toe, ook al ligt die lager dan in de andere West-Vlaamse centrumsteden.

Sébastien Cailliau sluit de deuren van zijn bakkerij omdat de huur met 500 euro opgetrokken wordt, terwijl zijn omzet gestaag daalt. En ook op vlak van mobiliteit zijn er problemen, stelt de bakker. "Als je een uur of twee in het centrum van Brugge staat, betaal je meer dan om een halve dag te parkeren in het centrum van Rijsel. Dit zijn gewoon verdoken belastingen", zegt hij.

De leegstand in Brugge ligt met 6 procent weliswaar nog altijd lager dan in de andere West-Vlaamse centrumsteden, waar het gemiddeld 10 procent is. Maar de Smedenstraat heeft duidelijk een probleem en 'Le Pain Sebastien' legt de vinger in de wonde. "We denken concreet na over het invoeren van een shop & go-zone. Anderzijds kan je nu ook één uur gratis parkeren in 't Zand", reageert schepen van Ondernemen Pablo Annys (SP.A)

Verder maakt het bestuur nog werk van een nieuw actieplan voor Brugge als winkelstad. Daarmee wil men de huurprijzen ook naar een meer realistisch niveau terugbrengen.