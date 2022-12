Bakker bezeten door kerst "maar zelf nooit gevierd"

Een bakker uit Heist is een beetje bezeten van Kerstmis. De bakkerij lijkt wel het huis van de kerstman en alles, ook de producten, zijn helemaal in de kerstsfeer ondergedompeld. Maar vreemd genoeg viert de bakker nooit kerstavond.

Geen familiebijeenkomst of kalkoen op het kerstmenu, helemaal niets. En ook morgen gaat kerstavond weer helemaal aan hem voorbij.

Atelier van de kerstman

Iedereen in de bakkerij in Heist houdt heel veel van de kerstsfeer. In de winkel is geen hoekje meer vrij. Dit lijkt wel het atelier van de kerstman. En een aantal klanten komt gewoon even binnen uit nieuwsgierigheid.

Bakkersvrouw Maria Blomme: "Ik ondervind toch wel dat de mensen binnen komen, een pakje koekjes meedoen en mogen we eens een foto nemen. En ze zijn allemaal zo enthousiast dat het voor ons een plezier is om dat te doen."

Vanaf Sinterklaas sluit de winkel 10 dagen om het interieur helemaal om te vormen naar een nieuw kerstthema.

Maria Blomme: "Ik denk dat het vooral is omdat wij geen kerst kunnen vieren. In november zet ik mijn kerstboom boven en dan doen we niets meer met kerstmis. Eigenlijk doen we dat meest nog voor onszelf, de winkel zo versieren, omdat we zelf ook een beetje kerst zouden hebben rondom ons."

Zelf geen kerst vieren

In het atelier staat een kerstman en een brandende kaars, een kersttraditie. Maar bakker Michel en zijn gezin vieren geen kerstavond. Terwijl iedereen voor het kerstmenu aan tafel zit, is Michel aan het werk in de bakkerij.

Bakker Michel Mervillie: "Ik doe het al 42 jaar. Ik ben gewoon van dat niet te vieren of naar trouws of dopen te gaan. Het is een gewoonte geworden ook."

"Zelf vieren doen we niet", vult Maria aan. "Mijn man gaat naar boven rond een uur of acht ‘s avond en dan herbegint hij ’s avonds om negen uur om de dag erop alles vers in de winkel te hebben. Hij slaap een uurtje."

IJsbuches, kerstgebak en chocoladefiguren maken, daar is bakker Michel de hele kerstnacht mee bezig.

"En hij doet dat zodanig met veel passie. En hij schildert dat echt met een penseel, zijn baard en handjes in allemaal verschillende kleuren."