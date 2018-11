Baggerwerken in de IJzer voor pleziervaart

In de jachthaven van Diksmuide moeten meer dan 80 plezierboten plaats ruimen voor baggerboten. Die verwijderen het slib zodat de aanlegpaatsen weer over een diepgang van 2,3 meter beschikken. De kapitein van de jachthaven van Diksmuide is alvast heel tevreden met de baggerwerken, want de aanlegsteigers zijn de voorbije jaren flink dichtgeslibd.

Wateroverlast

De IJzer wordt uitgebaggerd tot hij weer overal 2,3m diep is. Het gaat in totaal om 25 000 kubieke meter slib, dat zijn meer dan 2000 grote vrachtwagens. Maar het slib gaat over het water in containers naar het Bloso-spaarbekken in Nieuwpoort om het te bergen. In tegenstelling tot een vorige baggerbeurt komt dit keer maar weinig oude oorlogsmunitie naar boven. Het uitdiepen van de vaargeul is niet alleen belangrijk voor de boten, het helpt ook tegen overstromingen. De baggerwerken zullen nog duren tot volgend voorjaar.