"Badminton krijgt geen topsportstatuut meer", een gesprek met Belgisch kampioen Senne Houthoofd

Senne, afkomstig uit Izegem, behaalde al negen titels op het Belgisch kampioenschap bij de jeugd, maar nu pakt hij voor de eerste keer goud bij de elite. En dus heeft West-Vlaanderen opnieuw een Belgisch kampioen badminton, de Kortrijkse Pedro Vanneste was tot nu de laatste in 1998.

Maar daar bracht Senne Houthoofd nu dus verandering in. De jongeman uit Izegem pakte samen met Lise Jaques de Belgische titel in het dubbel gemengd. Het tweetal speelt nog niet lang samen, maar het klikte meteen: "Met Lise speel ik nu sinds de zomer samen. Ervoor heb ik wel gemengd dubbel gespeeld, maar met andere partners dus het was voor ons ook moeilijk omdat het een transitie is. Je moet elkaar wat leren kennen. We hebben wel wat tornooien gespeeld, maar de Belgische kampioenschappen zijn toch altijd speciaal, je weet niet hoe het zal lopen. Het liep zeer goed, dusja dat is top", aldus Houthoofd.

Na 9 titels bij de jeugd is Senne op amper 21-jarige leeftijd voor de eerste keer Belgisch kampioen bij de elite: "Mijn papa zei vroeger altijd dat je pas moet kunnen badmintonnen als je volwassen bent, dus de jeugdtitel is altijd iets geweest waar ik enorm trots op was. Maar ik ben altijd heel ambitieus geweest dus dat was altijd leuk maar je werkt toe naar de volwassenen en daar wil je goed zijn. Dat is helemaal anders omdat je dan echt van iedereen in België hebt gewonnen, daar ben ik zeer trots op."

VEEL STEUN VAN VADER

Papa Dominique geeft niet alleen advies aan zijn zoon, maar hij zorgde er ook voor dat Senne vanaf zijn 7 jaar begon met badmintonnen: "Mijn papa speelde hier in de club en ik en mijn broer waren voetballers en zijn even meegegaan en direct verliefd geworden op de sport en hebben niet veel later de wissel gemaakt."

Senne studeert momenteel Marketing aan de hogeschool in Antwerpen. Die studies combineert hij dus met het leven als topsporter. Dat is niet altijd gemakkelijk, want hij speelt competitie bij een club in Parijs: "Parijs is de clubcompetitie. Op zich is dat een tiental weekenden per jaar. De combinatie daarvan is niet makkelijk, dat is vaak met de auto of met de trein op weg zijn. Afgelopen week was het nog iets verder, dus dat was een dagje reizen. In principe train ik daar ook niet, ik train vooral in Leuven. Ik ga daarheen om toch ook wat clubcompetitie te spelen.", vertelt Senne, "Het is nu mijn tweede jaar, maar ik ben veranderd van ploeg, ik heb beslist om toch een stapje hoger te gaan spelen dit jaar en dat lukt vrij goed."

Volgend jaar zijn er de Olympische Spelen in Parijs, maar Houthoofd maakt daar geen groot doel op zich van: "Dat is heel moeilijk, om daar te geraken. Op zich kan er sowieso maar een Belgische speler gaan". Houthoofd gaat verder: "Aangezien dat wij nog maar 6 maanden samen spelen wisten we dat het een heel moeilijk doel zou zijn, het doel is vooral klimmen op de ranking, resultaten halen en hopelijk in 2028 een gooi doen naar de OS in Los Angeles, dat zou top zijn."

GEEN TOPSPORTSTATUUT MEER

Op vrijdag 20 januari werd bekend dat de Vlaamse overheid badminton van de topsportlijst haalt. De sport zal het daardoor met heel wat minder subsidies moeten doen. Het zijn vooral de jeugdspelers die vrezen voor hun toekomst: "Voor ons was dat een enorme klap, het is heel moeilijk om als badmintonner in België door te breken", is de jongeling teleurgesteld, "er zijn heel veel jonge spelers met heel veel talent die dromen van een internationale toekomst en die heel wat ambitie hebben", gaat hij zijn betoog verder. "Voor de jongeren, die nog naar school gaan, zal er wel veel veranderen. Ik denk dat een echte combinatie niet meer zal zijn, de federatie is volop bezig om daar oplossingen voor te vinden zodat zij ook de mogelijkheden hebben om hun dromen te kunnen volgen."

Senne Houthoofd werkt hard aan zijn toekomst in het badminton, het valt voor iedereen binnen de sport te hopen dat die toekomst er nog zal zijn.