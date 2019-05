Bacterie of munitie oorzaak rood water IJzerboomgaard

De provincie vermoedt dat het rode water in de IJzerboomgaard veroorzaakt is door de onschadelijke purperzwavelbacterie. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de staalnames.

De purperzwavelbacterie is onschadelijk, zegt de Vlaamse Milieu Maatschappij. Het rood kleuren van het water is een natuurlijk verschijnsel en niet schadelijk voor mens en dier.

Geen risico's: onderzoek naar munitie

Toch wil de provincie geen risico's nemen. Op advies van de ontmijningsdienst DOVO wordt onderzocht of de rode kleur niet komt van giftige munitie of TNT uit de Eerste Wereldoorlog. De waterstalen moeten daarvoor onderzocht worden in een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland. 'We willen absoluut geen risico nemen', zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. 'De waterspeelzone is zeker nog 14 dagen dicht'.

Verboden

De waterspeelzone in het provinciedomein IJzerboomgaard is sinds gisteren preventief afgesloten met hekken en linten. Het is verboden om de waterspeelzone te betreden. Andere delen van het provinciedomein blijven wel toegankelijk.