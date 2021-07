Back to the fabulous fifties op Retro Sur Mer

Er zijn onder meer muziekoptredens, kinderanimatie en beautyshops voor jong en oud. Retro Sur Mer dompelt je even onder in het sfeertje van na de WO II. En wie helemaal in stijl wil zijn, kan plaats nemen in de kapperstoel. Er was toen veel aandacht voor haartooi en cosmetica en ook de mannen bleven niet achter met hun zorgvuldig gekamde kuiven glimmend van het vet. Dat hoorde ook bij de swingende muziek van toen. (Lees verder onder de foto)

In de jaren vijftig boomde de economie en dat merk je ook aan de auto’s. Er was geen mens die toen dacht aan de schadelijke uitlaatgassen en het gigantische brandstofverbruik. Retro Sur Mer op de zeedijk in Wenduine sluit morgen af. Bezoekers moeten er zich wel aan de coronavoorschriften houden.