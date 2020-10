Babysit krijgt 5 jaar voor verkrachting en aanranding

De man vergreep zich als babysitter aan zeven jonge kinderen en filmde zelfs de feiten. Het openbaar ministerie had acht jaar cel geëist.

De bal ging aan het rollen toen een zevenjarig meisje begin december vorig jaar aan haar mama vertelde dat de beklaagde met zijn hand in haar slipje had gezeten. In eerste instantie minimaliseerde de beklaagde de feiten, al gaf hij zelf ook wel aan dat hij een verbod wilde om nog langer te babysitten. In december werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter. De babysitter bleek in het bezit van bijna 9.500 kinderpornografische foto's en ruim 500 kinderpornografische filmpjes. Bovendien had hij zelf kinderporno geproduceerd door het misbruik meermaals te filmen.

Zeven slachtoffers van hoogstens 7 jaar

Zo bleek dat de Bruggeling zich in oktober 2018 schuldig maakte aan de verkrachting van een driejarig meisje. Met behulp van de geografische coördinaten van de foto's op zijn gsm konden de speurders nog vijf slachtoffers van aanranding traceren. De beklaagde vergreep zich alles samen aan zeven meisjes en jongens van hoogstens zeven jaar oud. In enkele gevallen werden de kinderen door hun ouders ook herkend op de beelden. De feiten speelden zich af in Brugge, Oostkamp en Zuienkerke.

Op zijn computer ontdekten de speurders ook nog dat B. een soort handleiding om kindermisbruik te plegen had gedownload. Op de zitting werden de feiten niet betwist door de verdediging. De rechtbank veroordeelde hem tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf. Daarna blijft hij nog vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij is ook zijn burgerrechten kwijt en moet aan zijn slachtoffers een kleine 20.000 euro schadevergoeding betalen.