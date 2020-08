Babyboom bij Europese bizons in Bellewaerde

Afgelopen maand zijn er in Bellewaerde in Ieper drie Europese bizons geboren.

Na een dracht van ongeveer negen maanden, werden alle kalfjes gezond geboren. Het gaat om één mannelijke en twee vrouwelijke bizons. In totaal telt het park nu tien exemplaren.

Internationaal kweekprogramma

De Europese Bizon of Wisent is het grootste zoogdier van Europa en een kwetsbare diersoort. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen de Europese bizons niet meer in de natuur voor in Europa. Dankzij verschillende kweekprogramma’s en herintroductieprojecten zijn er opnieuw ongeveer 4.400 Europese bizons wereldwijd in de natuur. (Lees verder onder de foto)

Sinds 2012 neemt Bellewaerde actief deel aan het Europees kweekprogramma voor deze diersoort en zijn er al verschillende geboortes geweest in het park. In 2016 werden reeds drie Europese bizons uit Bellewaerde geherintroduceerd in de natuur in Roemenië en in 2019 werd één Europese bizon uitgezet in Azerbeidzjan, in samenwerking met WWF.