Baby overleden bij onthaalouder in Eernegem: "Ze is enorm aangeslagen"

Bij een onthaalouder in Eernegem bij Ichtegem is een baby overleden. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar onopzettelijke doding. Dat laat het parket weten.

Het gaat om een jongetje van acht maanden oud. Over de precieze omstandigheden van het overlijden is nog weinig bekend, maar het onderzoek is lopende. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek naar een onbekende voor onopzettelijke doding. Alles wijst dus in de richting van een tragisch ongeval.

Burgemeester Lieven Cobbaert (Open VLD) betuigt zijn diepste medeleven met de familie en de ouders van het slachtoffer. Tegelijk roept hij op om de sereniteit te bewaren.

Nog nooit problemen

De onthaalmoeder is al veertien jaar aangesloten bij kinderopvanggroep Ferm. "In al die jaren zijn er nog nooit problemen geweest", klinkt het bij Ferm. "Ze is enorm aangeslagen."

Intussen gaat Ferm op zoek naar andere locaties om de andere kinderen van een opvang te voorzien. Dat is moeilijk, aangezien er maar weinig plekken beschikbaar zijn. Dat probleem werd eerder deze week al aangekaart.