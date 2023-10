Baby Cedric weegt 5,5 kg (!) bij geboorte

In Kortrijk is baby Cedric geboren. Opvallend is dat de jonge spruit 5,502 kilogram woog bij geboorte en dat is een flink stuk boven het gemiddelde.

De meeste pasgeboren baby wegen na een zwangerschapsduur van 9 maanden tussen de 2,5 en 4,5 kilogram. Gemiddeld dus zo’n 3,5 kilogram.

Cedric is op 22 september geboren in AZ Groeninge in Kortrijk, één van de zwaarste baby’s die daar is geboren. Hij was 57 centimeter groot bij geboorte.

(lees verder onder de foto)

Vlotte bevalling

De trotse ouders uit Kortrijk zijn Charlotte Vanpeteghem (35) en Wouter Scherpereel (33).

“De natuurlijke bevalling liep vlot. Met Cedric gaat alles goed. Ook zijn oudere broers waren stevige en grote baby’s bij geboorte”, zegt mama Charlotte.

“Mathis (5) woog bij geboorte 4,985 kilogram en Remi (4) 4,670 kilogram.”