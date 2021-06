"Babbelgoeste" tegen vereenzaming

De zes steden en gemeenten van de eerstelijnszone Houtland en Polder sturen in juli en augustus vrijwilligers op pad, om een praatje te slaan met eenzame inwoners.

Het initiatief krijgt de naam ‘Babbelgoeste’, en komt er nu de coronamaatregelen wat soepeler worden.

De vrijwilligers zullen op pad gaan in Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg en Torhout. Dat zal te voet of met de fiets gebeuren. Door de coronacrisis verzeilden veel senioren in eenzaamheid, en Babbelgoeste moet hen uit hun sociaal isolement halen.

"Babbelgoeste" is het resultaat van een werkgroep met zorgprofessionals, gemeentebesturen en sociale diensten. Vrijwilligers die meewerken zullen tijdens hun babbel met eenzame inwoners vertrekken vanuit de geluksdriehoek, zodat ze zich weer goed in hun vel voelen.