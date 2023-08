Baasje dumpt mama hangbuikzwijn met 13 biggetjes

Opmerkelijk geval van dierenverwaarlozing in Menen. Daar is in het Preshoekbos een hangbuikvarken gedumpt, samen met 13 pasgeboren biggen. De dieren zijn voorlopig opgevangen in Aalbeke.

Een klein biggetje ziet er heel erg schattig uit maar eens het biggetje opgroeit tot een heus hangbuikzwijn, worden ze massaal gedumpt.

Brenda Devos, Dierenasiel 'De Knuffelpootjes': "Deze dieren werden vermoedelijk dit weekend gedumpt in het bos. In een eerste instantie hadden we gedacht dat we ze zo zouden kunnen vangen. Maar de mama is net iets te zorgzaam voor de biggetjes. En we hebben er toch een veearts moeten bijhalen. Die is gekomen om mama te verdoven."

Evelien Devriese - Animal Sanctuary Daisyfields: "Moeder en biggetjes zijn hier gisterenmiddag toegekomen bij ons. En morgen om 11 uur komen ze ze opnieuw halen. Ze gaan naar Forest en Friends, dat is een andere sanctuary die gespecialiseerd is in varkentjes. Waar ze zullen opgroeien en waarschijnlijk ter adoptie worden gesteld."

Het achterlaten van varkens en zwijnen gebeurt wel vaker, zegt het asiel. "Mensen kopen dat als ze klein zijn, ze zijn dan superschattig. Ze staan er niet bij stil dat die gigantisch groot worden en heel hun tuin omwoelen. Er zijn overal wachtlijsten om varkens op te nemen. En als je varkens niet castreert of steriliseert, dan blijf je eigenlijk dweilen met de kraan open."