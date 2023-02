Vanavond in ons nieuws getuigen verpleegkundige Ward Vandenbussche uit Tielt en teamleider Matthijs Samyn uit Roeselare over de voorbije twee weken. Ze hebben alles samen zowat 1.600 mensen kunnen helpen.

Matthijs is intussen weer aan de slag als schepen in Roeselare, Ward start morgen weer in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

"Het gevoel dat je krijgt na die 12 dagen is met geen woorden te beschrijven", vertelt Ward.