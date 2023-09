Aziatische hoornaars verschansen zich in hoge boom in Slijpe

In een tuin in Slijpe bij Middelkerke zit een nest Aziatische hoornaars in een hoge boom. Omwonenden maken zich zorgen want de brandweer grijpt niet in omdat het nest te hoog zit en burgemeester Dedecker weigert financieel tussen te komen om het te verdelgen.

De overgrote meerderheid van de West-Vlaamse steden en gemeenten neemt de kosten om zulke nesten te elimineren op zich. Middelkerke is een uitzondering. Jean-Marie Dedecker vaardigde wel een burgemeestersbesluit uit. Dat verplicht de eigenaars om het nest binnen de 48 uur te verdelgen. Maandag controleert de gemeente of dat is nageleefd. Zoniet laat burgemeester Dedecker de boom omhakken op kosten van de eigenaar.

"Tijdbom"

Buren met kinderen houden hun hart vast. Een steek van een Aziatische hoornaar kan zeer gevaarlijk zijn. "Dat is een tijdbom die boven ons hoofd hangt", zegt vader Christophe Provoost. "Als dat naar beneden valt, kunnen we de gevolgen niet overzien als de kinderen in de tuin spelen." Stukken van het nest kwamen eerder al naar beneden.