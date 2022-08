AZ Zeno rekruteert op Zeedijk Knokke-Heist

In Knokke-Heist konden geïnteresseerden zaterdagnamiddag solliciteren op een unieke plaats: de Zeedijk. Wie zich spontaan aanmeldde, trakteerde de zorginstelling achteraf op een cocktail in het zand. Met een tot feestbus omgevormde ambulance, de Ambulance Ambiance, rijdt AZ Zeno al meer dan twee jaar in de regio rond om kandidaten te overtuigen om bij hen te werken.

Twintigtal verpleegkundigen

De afdeling in Knokke-Heist is nog op zoek naar een twintigtal verpleegkundigen. De job is een knelpuntberoep en doordat het ziekenhuis in een uithoek ligt, heeft het nog meer moeite om medisch personeel aan te trekken. Ook andere profielen zoals administratieve bedienden, poets- en keukenmedewerkers en jobstudenten zijn welkom.

Het AZ Zeno heeft drie campussen: één in Knokke-Heist, Blankenberge en een beperkte dienstverlening in Maldegem. Samen werken er 900 personeelsleden en 95 artsen. Op zaterdag 27 augustus deelt de Ambulance Ambiance na een verkennend gesprek ook cocktails uit op de Zeedijk in Blankenberge.