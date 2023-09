AZ Zeno investeert 30 miljoen euro in bouw en inrichting

De vernieuwde vleugel van AZ Zeno Blankenberge is klaar en dit weekend is iedereen welkom voor een bezoekje. De werken duurden drie jaar. Verschillende afdelingen zijn vernieuwd en ook uitgebreid.

AZ Zeno Blankenberge staat samen met de campussen in Knokke-Heist en Maldegem in voor de gezondheidszorg aan de Oostkust. Met deze investering is de inkomhal aangepakt, maar de nieuwe consultatieruimtes zijn een hele verbetering. Er is ook een nieuw infosysteem.

1000 mensen te werk waaronder 140 artsen

AZ Zeno stelt op de drie adressen zo'n duizend mensen te werk, waaronder 140 artsen. Door de nieuwbouw is een verdere specialisatie mogelijk. In de hoofdcampus van Knokke gebeuren alle grote ingrepen en alle hospitalisaties. Het ziekenhuis van Blankenberge focust zich op een aantal niches binnen de geneeskunde. Intussen hoopt AZ Zeno Blankenberge opnieuw in aanmerking te komen voor gespecialiseerde spoedgevallendienst, die is afgeschaft in 2018.

Er liggen ook nog plannen klaar om de rest van het ziekenhuis aan te pakken. Morgen op Open Bedrijvendag kan je tijdens een geleide wandeling kennismaken met het vernieuwde ziekenhuis.