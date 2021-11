AZ Zeno bezorgd om geplande zorg

AZ Zeno is, net zoals andere ziekenhuizen, bezorgd dat reguliere zorg opnieuw moet worden uitgesteld. Overal in het land stijgen de Covid-opnames en komen ziekenhuizen onder druk.

“Wij zien de laatste dagen een sterke stijging in het aantal positieve testen en dat vertaalt zich ook in de Covid-opnames in het ziekenhuis. We zijn dan ook dankbaar dat de gemeente initiatief neemt om het aantal besmettingen te doen dalen en hopen dat we op die manier alle geplande zorg en ingrepen kunnen verder zetten.” aldus Bart Dewaele, directeur zorg in AZ Zeno.

Op vandaag werden nog geen geplande ingrepen uitgesteld in AZ Zeno, maar rekening houdend met het aantal bedden dat moet worden vrij gehouden voor Covid-patiënten, wordt de planning dagelijks geëvalueerd. Artsen en verpleegkundigen werken opnieuw dag en nacht om de best mogelijke zorgen te geven aan alle Covid- en niet-Covid-patiënten. Het ziekenhuis hoopt dat ook alle zorgmedewerkers snel een derde vaccin kunnen krijgen.

