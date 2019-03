AZ West opent nieuw dagziekenhuis

Het AZ West in Veurne opent een nieuw dagziekenhuis. Patiënten kunnen er terecht voor een chirurgische ingreep of een intern onderzoek.

Samen met de nieuwbouw is ook een nieuw concept uitgewerkt om de patiëntenkamers efficiënter te bezetten. Heel wat mensen komen voor kleine ingrepen of korte behandelingen naar het dagziekenhuis en niet elke patiënt heeft een meerdaags verblijf nodig.

Mieke Deceuninck, hoofdverpleegkundige Dagziekenhuis: “Tot voor kort kwamen de patiënten vroeger aan in het ziekenhuis en dat betekende lang wachten in hun kamer. Ze hadden meer tijd om zenuwachtig te worden. Nu worden ze last minute opgeroepen, ze verliezen minder tijd en ze worden sneller geholpen. Voor ons is het aangenamer werken omdat de mensen minder ongedurig zijn."

In de nieuwbouw is 7,5 miljoen euro geïnvesteerd. Tegen eind dit jaar wordt ook de nieuwe materniteit en de afdeling voor chirurgie geopend. Dan is de renovatie van het AZ West na acht jaar afgerond.