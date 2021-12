AZ West: "Dit had vermeden kunnen worden"

AZ West in Veurne kijkt uit naar de coronamaatregelen die straks zullen worden bekend gemaakt. Net als in de andere ziekenhuizen moet ook het ziekenhuis in Veurne niet dringende zorg uitstellen.

"Dit had kunnen vermeden worden," zegt algemeen directeur Lieven Vermeulen.

In AZ West in Veurne liggen 13 patiënten op de Covidafdeling en 5 op intensieve zorgen. De directie maakt zich zorgen want ze hebben geen ruimte om patiënten door te schuiven naar andere ziekenhuizen. Probleem is ook hier dat ze met een tekort aan personeel te kampen hebben. 10 procent van de medewerkers is uitgevallen door ziekte of quarantaine. Dat is het dubbel dan normaal. "Dit had kunnen vermeden worden," zegt algemeen directeur Lieven Vermeulen. "De overheid had vroeger moeten beslissen om een derde prik te geven aan het zorgpersoneel en aan de oudste bevolking. AZ West vraagt dit al sinds september. De overheid heeft te laat ingegrepen".