AZ Sint-Jan zet helpers in voor de zorg van patiënten

Het AZ Sint-Jan in Brugge zet helpers in om de verpleegkundigen in het ziekenhuis wat te ontlasten.

Maar liefst 319 mensen hebben zich vrijwillig gemeld om extra hulp te bieden. Het gaat om de zogenoemde helpers in de zorg die vanuit heel diverse sectoren een spoedopleiding krijgen en meteen worden ingeschakeld om verpleegkundigen te helpen.

De meesten hadden geen ervaring in het ziekenhuisleven, net zoals de Brugse Eva Vanhulle trouwens. Zij werkte jarenlang in de horeca, maar moest omwille van de lockdown weer werkloos toekijken en dat zag ze niet zitten. Nu springt ze sinds één week bij op de Covid-afdeling van AZ Sint-Jan in Brugge. "Ja, je kent het wat van op tv. Maar als je hier binnenkomt is het echt wel slikken", zegt ze.

Verpleegkundigen focussen op kerntaak

In het ziekenhuis en op de Covidafdelingen is het nog altijd heel erg druk en extra handen aan het bed zijn zeker nodig. Vorige week zijn er negen gestart en vanmorgen kwam een nieuwe lichting van elf vrijwilligers de opleiding volgen. Directeur Hans Rigauts: "Het opzet is dat ze onze verpleegkundigen ontlasten van ondersteunende taken. Ze zullen ingeschakeld worden in aanvullen van materiaal, helpen met de beschermende kledij bijvoorbeeld. Ook het bezoek begeleiden naar de patient, zodat onze verpleegkundigen zich kunnen fixeren op hun kerntaak". De vrijwilligers krijgen meteen een contract voor een jaar.