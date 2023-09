AZ Sint-Jan verhuist dienst intensieve zorgen

Het AZ Sint-Janziekenhuis in Brugge neemt een nieuwe dienst intensieve zorgen in gebruik op de bovenste verdieping van het ziekenhuis.

De investering van 50 miljoen euro maakt het mogelijk om ook in te zetten op het psychisch en het sociaal welzijn van de patiënten. "Nu hebben we de mogelijkheid om een kamer erg stil te maken en we kunnen daglicht binnenbrengen, en de intensiteit van het licht laten variëren tussen ochtend en avond. We kunnen families een warme wachtplaats aanbieden, en een slaapkamer om te overnachten", zegt Bram Dewulf, diensthoofd intensieve zorgen. Elk jaar komen er op de dienst intensieve zorgen van het AZ Sint-Jan in Brugge 2250 patiënten terecht.

AZ Sint-Jan heeft net vandaag ook een patiënt met hartritmestoornissen behandeld met een katheder, een wereldwijde primeur volgens het ziekenhuis. Met deze techniek kunnen ook patiënten geholpen worden voor wie medicatie niet werkt.