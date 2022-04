AZ Sint-Jan Brugge-Oostende verkozen tot ziekenhuis van het jaar

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende is door het vakmagazine Zorg verkozen tot ziekenhuis van het jaar. Het AZ Groeninge in Kortrijk krijgt een ereplaats.

In totaal zijn er 10 awards uitgereikt in verschillende categorieën. Zo valt ook Thuisverpleging OHC uit Menen in de prijzen. AZ Sint-Jan-Brugge-Oostende draagt de erkenning op aan de medewerkers en de artsen, die het tijdens de coronaperiode heel zwaar hebben gehad. En het blijft ook druk.

"Het einde is toch nog niet in zicht. We zijn bezig met het inhalen van uitgestelde zorg. In de media is corona misschien verdwenen, maar in de realiteit, in onze ziekenhuizen toch niet helemaal. Gelukkig gaat het wat beter, maar het is niet helemaal weg", weet Hans Rigauts, Algemeen directeur bij AZ Sint-Jan-Brugge-Oostende.