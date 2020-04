AZ Groeninge vangt Limburgse patiënten op

In het AZ Groeninge in Kortrijk ligt momenteel een honderdtal coronapatienten.

Het ziekenhuis heeft de afdeling intensieve zorg al uitgebreid van 28 naar 52 bedden. En die zijn nu voor de helft bezet. Als een intensieve zorgafdeling voor 75% vol ligt moeten ziekenhuizen van de overheid hun patiënten naar andere ziekenhuizen overbrengen. Dat was het geval in een Limburgs ziekenhuis. Daardoor kwamen twee patiënten in Kortrijk terecht.

Net als in de meeste ziekenhuizen zijn er in het AZ Groeninge in Kortrijk meer ontslagen dan opnames. Maar hoofdarts Serge Vanderschueren wijst er met klem op dat we de huidige maatregelen nog een tijdje moeten aanhouden.