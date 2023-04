AZ Groeninge valt in de prijzen als 'Zorgwerkgever van het jaar 2023'

Op de jaarlijkse awarduitreiking van ZORG Magazine, een vakblad voor leidinggevenden in de zorgsector, zijn donderdagavond tien zorgorganisaties in de prijzen gevallen.

Een vakjury koos de winnaars uit 91 ingezonden kandidaten. De hoofdvogel werd afgeschoten door het AZ Groeninge in Kortrijk. Met negen andere laureaten ontving het zijn prijs tijdens een gala-avond in de Brusselse Docks Dome.

Het AZ Groeninge mag zich "Zorgwerkgever van het jaar 2023" noemen. "Het Kortrijkse ziekenhuis sleept de titel in de wacht dankzij een brede waaier aan inspanningen", klinkt het. Zo zet het onder andere sterk in op personeelswerving. Daarnaast is er ook veel aandacht voor opleiding en leiderschapsontwikkeling. Ten slotte probeert het AZ Groeninge de vinger aan de pols te houden met een driejaarlijkse enquête en individuele veerkrachtbevragingen. Zo wordt nagegaan wat goed loopt en waar actiepunten zijn.

"De zorgsector heeft de afgelopen jaren hard gepresteerd. Toch is het ook de sector bij uitstek die overloopt van warmte, menselijkheid en ambitie", reageert hoofdredacteur Timothy Vermeir. "We proberen die geleverde inspanningen recht aan te doen met een grootse prijsuitreiking, inclusief rode loper."