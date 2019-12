AZ Groeninge Kortrijk kondigt even intern noodplan af door gladheid

Het AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk heeft maandagmorgen even het intern noodplan afgekondigd. Dat was nodig omdat er een piek was van mensen met breuken door gladheid. Er werden extra spoedartsen en verpleegsters opgeroepen. Ook bij de radiologie werden extra artsen voorzien.​

Er was maandagochtend sprake van aanvriezende mist, met gladheid tot gevolg. In Kortrijk veroorzaakte dat een piek aan meldingen in de spoedafdeling. Om 11 uur was er al een 100-tal patiënten de spoedafdeling gepasseerd. "Het overgrote deel was uitgegleden of gevallen op weg naar school of naar het werk", vertelt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

Mensen kwamen vooral toe met breuken aan de pols, knie en enkels. Sommigen moesten zelfs geopereerd worden. Ondertussen werd het noodplan opgeheven. "Met het noodplan konden we patiënten bij een grote piek snel helpen zodat niemand te lang moest wachten bij de spoedafdeling. Dat toont dat we toch voorbereid zijn op onvoorziene momenten. Al is zo'n piek altijd wel te zien aan het begin van een winterprik", aldus Lammertyn.​