AZ Groeninge heeft voortaan een 'Koesterplaats'

Een hoofdverpleegkundige van het ziekenhuis kwam op het idee, omdat nabestaanden de behoefte hadden om zich even in alle stilte terug te trekken op een plaats dicht bij het ziekenhuis. Hoofdverpleegkundige Koen Tousseyn: "De vraag kwam eigenlijk van medewerkers of teams waarbij een medewerker was overleden, van ouders van sterrenkindjes, maar ook familie van orgaandonoren, die eigenlijk een plaats zochten in het ziekenhuis om iets of iemand te gedenken of iets te kunnen achterlaten, iets een plaats geven, letterlijk dan."

De 'Koesterplaats' ligt achter AZ Groeninge, midden in het groen en toch dicht bij het ziekenhuis. Ze bestaat uit drie cirkels als teken van verbondenheid. Mensen kunnen er een boodschap schrijven op een houten schijfje en in één van de bomen rondom ophangen.