AZ Groeninge 'beste West-Vlaamse ziekenhuis'

Het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge eindigde achtste in de ranglijst van beste Belgische ziekenhuizen van magazine Newsweek. Het hield nipt AZ Sint-Jan in Brugge achter zich.

"Een mooie erkenning, zeker na zo'n turbulent jaar", getuigde woordvoerder Stefaan Lammertyn in Het Laatste Nieuws. De gebeurtenissen van 2020 zorgden ervoor dat de ziekenhuizen zwaar onder druk kwamen te staan. Voor Newsweek ook het gepast moment voor een diepgaande analyse.

AZ Groeninge eindigde uiteindelijk dus op een achtste plaats en kreeg een score van 72.89%. Daarmee hield het nipt AZ Sint-Jan in Brugge achter zich (72.62%). Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper staat op plaats zeventien.

Goud!

Het ziekenhuis kreeg alvast felicitaties van burgemeester Ruth Vandenberghe. "Goud in West-Vlaanderen!", plaatste ze op Twitter. Het onderzoek analyseerde in totaal 2.000 ziekenhuizen in 25 landen. Een wereldwijde onafhankelijke raad van medische experts leidde het onderzoek mee in goeie banen.

Ze hielden onder meer rekening met aanbevelingen van artsen, ziekenhuismanagers en medewerkers in de gezondheidszorg, resultaten van patiëntenonderzoeken en medische kritieke prestatie-indicatoren (KPI). Een KPI meet de prestaties van een organisatie, de teams en de afzonderlijke medewerkers.