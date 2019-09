AZ Delta stelt officiële opening nog even uit

Het ziekenhuis AZ Delta stelt de opening van haar nieuwe campus in Rumbeke nog even uit. Dat was normaal voorzien halfweg november.

"De nieuwbouw in campus Rumbeke zal eind dit jaar klaar zijn. Nu wordt de uitrusting van het lab en de apotheek volop afgewerkt," laat het ziekenhuis weten. "Omdat we dus pas begin volgend jaar een volledig afgewerkt ziekenhuis en auditorium zullen hebben, kiezen we ervoor om de officiële openingsactiviteiten niet in november maar in het voorjaar te organiseren."

Ondertussen werkt het ziekenhuis ook aan de planning voor de verhuizing van de patiënten. "Dit is een complex gebeuren waarbij patiëntveiligheid voorop staat," zegt AZ Delta.

