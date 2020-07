AZ Delta maakt zich klaar voor extra covid-afdeling

Intussen liggen er alweer 26 covid-patiënten in AZ Delta, waarvan zes op intensieve zorgen. Ook de covid-patiënten van de ziekenhuizen in Menen en Torhout komen naar de campus van AZ Delta. Verwacht wordt dat het aantal ook blijft toenemen, waardoor stilaan weer de nood aan extra capaciteit ontstaat. Het personeel maakt zich intussen op voor een mogelijke tweede golf. "Voor de mensen hier op de werkvloer is het niet gemakkelijk omdat we de patiënten terug moeten verschuiven naar andere afdelingen, zodat we nieuwe covid-patiënten kunnen opnemen. Ook op intensieve zorgen zijn we terug aan het opschalen. Zonodig bekijken we zeker op tijd om nog extra capaciteit te voorzien op intensieve zorgen, maar we zijn daarop voorbereid, zegt Karin Decaestecker van het AZ.