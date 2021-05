AZ Delta leert patiënten vlot in en uit auto stappen

De auto is op maat gemaakt en heeft als doel patiënten opnieuw aan te leren hoe ze het best in en uit de auto stappen. Bepaalde ruggenmerg- en hersenletsels kunnen ervoor zorgen dat functionele vaardigheden beïnvloed worden. Ook bij patiënten met de ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS) is dit het geval. Hierdoor wordt de rijgeschiktheid van deze patiëntengroep beïnvloed.

Veilig in het verkeer

De revalidatie-auto helpt mee bepalen in welke mate een veilige deelname aan het verkeer nog mogelijk is. Zo heeft de auto bijvoorbeeld een metertje dat aangeeft hoeveel kracht iemand kan zetten op het pedaal. Daarnaast oefenen patiënten op het vlot en veilig in en uit de auto stappen. Zo heeft de auto een draaibare zetel, een aanpassing die vaak geadviseerd wordt aan mensen met een ruggenmergletsel.

De revalidatie-auto kwam er dankzij een fijne samenwerking met verschillende partners. In totaal is men drie jaar bezig geweest aan de auto. Zo werkte bijvoorbeeld de afdeling carrosserie van het VTI in Roeselare twee schooljaren lang aan de auto.