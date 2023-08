AZ Damiaan waarschuwt voor coronavirus: 'Virus is niet weg'

Het coronavirus is weer aan een opmars bezig. Dat merken ze ook in het AZ Damiaan in Oostende, waar een tiental patiënten op één afdeling liggen.

Een verrassing is de stijging van de coronacijfers niet, al is het toch iets vroeger dan voorspeld door specialisten. De ziekenhuizen zijn voorbereid, maar waarschuwen toch. "Het virus is niet weg. We horen dat ook van collega's in andere ziekenhuizen. Ook zij worden weer geconfronteerd met meer Covid-patiënten", legt Alain Antierens van het AZ Damiaan in Oostende.

Nieuwe vaccinatiecampagne

De besmettingscijfers zullen wellicht nog verder stijgen zeker naar de winter toe. Vanaf midden volgende maand start dan ook een nieuwe vaccinatiecampagne. De situatie in de ziekenhuizen is voorlopig niet alarmerend, al weet je maar nooit. "Zo lang er geen varianten van het virus opduiken, denk ik dat we het heel goed onder controle houden, maar zeg nooit nooit bij een virus. Dat hebben we de afgelopen drie jaar wel geleerd", besluit Antierens.