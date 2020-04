AZ Damiaan start noodzakelijke consultaties terug op

Heel wat West-Vlaamse ziekenhuizen slaan dezelfde weg in nu het aantal ziekenhuisopnames daalt. Ze bouwen geleidelijk aan Covid-afdelingen af en maken zo ruimte voor andere noodzakelijke consultaties. Want de zorg bij gezondheidsproblemen kan niet langer uitgesteld worden.

AZ Groeninge in Kortrijk, het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, Jan Yperman in Ieper, allemaal verminderen ze de capaciteit op hun covid-afdelingen. Net zo in het AZ Damiaan in Oostende. Mensen met een complicatie moeten behandeld worden. De weg naar het nieuwe normaal is ingezet.

Nieuw beademingstoestel

AZ Damiaan heeft ook een nieuw beademingstoestel. Dat werd geschonken door Burco Coast en Decat Energy Technics. Beide bedrijven zijn sterk verbonden met Oostende en daardoor hebben Jean De Cloedt en Lieven Decat het initiatief genomen om een positieve en duurzame bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg tijdens deze crisis, en contacteerden het lokale ziekenhuis AZ Damiaan.

Dokter Hoogmartens, diensthoofd anesthesiologie, is samen met de 12 collega’s anesthesisten zeer verheugd met deze gulle schenking: “Dit toestel kan van pas komen bij de behandeling van coronapatiënten die een ingreep moeten ondergaan en zo nodig ook voor de beademing van coronapatiënten op intensieve zorgen. Door de grootte van het toestel is het mobiel en zeer breed inzetbaar, zowel in als buiten het operatiekwartier.”