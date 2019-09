Samen met Levensloop en Stichting Tegen Kanker stelt ziekenhuis AZ Alma in Eeklo haar tweede Oncolounge voor. Dat is een ruimte waar kankerpatiënten en hun familie even kunnen ontspannen tussen behandelingen door.

In de mooi ingerichte verwenruimte staat bovendien elke dag een schoonheidsspecialiste klaar om kankerpatiënten te verzorgen en zo de ongewenste gevolgen van hun behandeling te verzachten.