Aviapartner Oostende vraagt bescherming tegen schuldeisers

Op de luchthaven van Oostende is op dit ogenblik een personeelsvergadering aan de gang bij bagageafhandelaar Aviapartner.

De Oostendse tak zou bescherming tegen schuldeisers aanvragen. Het gaat al langer niet goed met Aviapartner in Oostende. Volgens de socialistische vakbondsman Birger Victor is het verlies opgelopen tot 1,6 miljoen euro. Er is al langer sociale onrust bij Aviapartner Oostende, wegens te hoge werkdruk en personeelstekort, met stakingen en werkonderbrekingen tot gevolg. Begin dit jaar nog zijn daarom drie vaste en vier tijdelijke werknemers aangeworven.

Staking in Zaventem

Bij Aviapartner in Oostende werken een 25-tal arbeiders en enkele bedienden. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de twee vluchten van TUI later vandaag naar Malaga en Alicante. Dit slechte nieuws komt bovenop de nationale staking van Aviapartner, die vooral de luchthaven van Brussel treft.

