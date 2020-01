Avelgemse optiekzaak ambassadeur van campagne Lokaal Winkelen

Met die campagne wilde Ondernemerscentra West-Vlaanderen het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Meer dan 300 handelaars hadden zich geregistreerd om het gezicht van die campagne te zijn.

"Lokaal winkelen belangrijk"

“Zelfstandige ondernemers zorgen voor leven in de gemeente,”,zegt deelnemende handelaar Patricia Vandenbroucke uit Koksijde. “Bovendien hebben we veel sociaal contact met de mensen uit de omgeving. De vooroordelen over lokaal kopen moeten de deur uit. Lokaal kopen is niet duurder: het is gewoon beter én leuker.”

Optiek en Hoorcentrum Christiaens uit Avelgem is de provinciale winnaar, en dus de ambassadeur voor heel West-Vlaanderen. We gingen eerder al eens langs, omdat ze in de winkel een clip hadden gemaakt met Brillende Kinderen tegen pesten: